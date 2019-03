Pildid ja video: Nicole Kidman kehastab uues seriaalis terapeuti, keda tabab krahh

Fotodel on Kidmani, kes mängib Grace Sachi, näha punaste lokkis juustega, tal on seljas roheline mantel ja jalas punased saapad.

«The Undoing» on HBO uus draamasari, mis põhineb Jean Hanff Korelitzi romaanil «You Should Have Known».

See sari jälgib edukat psühhoterapeuti Grace Sachi, kes on välja andmas oma esimest raamatut. Tal on pühendunud abikaasa ja poeg, kes õpib New Yorgi eliitkoolis.