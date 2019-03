Elizabeth II miniat, Wessexi krahvinnat transportinud politseiauto rammis eraautot, kuid jätkas teekonda

Walker oli enda sõnul Birminghami kesklinnas sõites just rada vahetanud, kui tume maastikumasin õhtusel tipptunnil ta masinat tabas. Naise selgituse kohaselt tegi tema kõik õigesti ja õnnestuses saab politseid süüdlaseks pidada.

Naine üritas ta autot tabanud masina juhile näidata, et nad sõidaksid tee äärde, kus nad saaksid arutada kindlustuse ja kompensatsiooni teemal, kuid tume masin lahkus sündmuskohalt.

Siis sõitis ta Peugot 107 kõrvale teine maastikumasin, millel oli vilkur ja selle juht ütles, et ärasõitnud masinas oli kuningliku perekonna liige, kelle tõttu see auto peatuda ei tohtinud.

Walkeri teatel leidis kokkupõrge aset 13. novembril 2018 kella 18.30 paiku, kuid seni ei ole keegi politseist ega kuninglikust perest temaga ühendust võtnud, et see juhtum lõpetada.

West Midlandsi politsei kinnitas meediale, et Birminghamis leidis 13. novembril 2018 aset maastikumasina ja Peugeot kokkupõrge, kuid kuna politseiauto oli osa konvoist, siis ei saanud see peatuda. Samuti kinnitati, et masinas oli kuningliku pere liige ja vastavalt protokollile pidi politsei selle isiku transportima punktist A punkti B ilma peatusi tegemata.