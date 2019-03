Tom Cruise ei kutsu eksnaist Nicole Kidmani nende poja Connori pulma

24-aastase Connor Cruise’ i ja ta kallima, kes on saientoloogiakiriku liige, luksuslik pulm peaks toimuma aprillis nii USAs Los Angeleses kui Itaalias Apuulias, teatab msn.com.

«Kui Tom midagi ütleb, siis nii see on ja Connor kuulab isa sõna. See kehtib ka ta abiellumise kohta, mida on enamjaolt korraldanud Tom,» teatas Cruiside pere lähedane allikas.

Connor Cruise 2016 FOTO: Charles Sykes / AP/Scanpix

Ta lisas, et Connor Cruise, kes varem oli DJ ja nüüd tegeleb kalandusega, peab oma 56-aastast isa Tomi pooljumalaks, kuna arvab, et isal on saientoloogiakiriku juhtivliikmena juurdepääs kosmilistele teadmistele.

USA meedias on Connori pruuti nimetatud saientoloogiaprintsessiks, kuna ka tema kuulub koos oma vanematega saientoloogiakirikusse.

«Tomil on hea meel, et ta tulevane minia on saientoloogide seas oma inimene. Samas Tomi eksnaisele Nicole'ile ei meeldi saientoloogiairik ega saientoloogid, ta tunneb end nende seltskonnas alati halvasti ja üritab neile öelda, et nad on ajupestud. Seega ei taha Tom Nicole’i nende poja pulmas näha,» jätkas allikas.

Cruise ja Kidman lahutasid 2011 ja Cruise’ist sai nende kahe adopteeritud lapse, poeg Connori ja tütar Isabella ametlik hooldaja.

Cruise kasvatas lapsi saientoloogiakiriku vaimus ja lapsed alluvad seni Cruise’i nõudmistele.

Tom Cruise aprillis 2018 Las Vegases FOTO: Chris Pizzello / AP/Scanpix

Kidmani ei kutsutud ka tütar Isabella pulma, mis toimus 2015. aastal Londonis. Isabella Cruise abiellus IT konsultandi Max Parkeriga.

Kidman on mitmes intervjuus öelnud, et sainetloogiakirik lõhkus tema abielu Cruise’iga ning võttis temalt ära ka ta kaks last, Connori ja Isabella.

Saientoloogiakirikust lahukunud ameeriklanna Leah Remini teatel peab see usuühendus Kidmani enda liikmetele ohtlikuks ja tema kohta kasutatakse, et ta on «kahjulik isik».

«Tom ei kutsu Nicole’i Connori pulma saientoloogiakiriku tõttu, kuid ka isiklikel põhjustel. Nende lahkuminek ei olnud just kõige sõbralikum ja ta ei taha eksnaisega näost näkku kohtuda,» teatas allikas.

Nicole Kidman abiellus 2006 kantrilaulja Keith Urbaniga ning neil on kaks tütart, kümnene Sunday ja kaheksane Faith.

Nicole Kidman ja Keith Urban jaanuaris 2019 Melbourne'is Austraalia lahtisi tennisemeistrivõistlusi vaatamas FOTO: Kin Cheung / AP/Scanpix

Kidman sõnas 2018. aastal antud intervjuus, et ta ei mõista oma kahe vanema lapse otsust liituda isa, Tom Cruise’i eeskujul saientoloogiakirikuga hukka.

«Ma toetan oma lapsi ja armastan neid tingimusteta. Connor ja Isabella on täiskasvanud, nad suudavad ise otsuseid langetada ja minu kui ema kohus on olla nende jaoks olemas,» lausus Kidman.