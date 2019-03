Austraallane sai hajameelsuse tõttu lotomiljonäriks

58-aastane mees on samade numbritega mänginud 30 aastat, kuid varem ei ole ta suuri võite saanud, teatab theguardian.com.

«Olen sellisest vedamisest sõnatu. Ma ei usu veel, et olen miljonär. Pean selle mõttega harjuma,» lausus mees ajakirjanikele.

«Kaalun pensionile jäämist. Võimalik, et ostan uue maja või lähen luksuspuhkusele,» jätkas lotovõitja.

Oz loto esindaja Browney Spence sõnas, et kui nad mehele ta võidust teatasid, siis mees ei uskunud, et ta mõlemad piletid on võidupiletid.