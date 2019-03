Video: sariabielluja Nicolas Cage võtab taas naise, kuid pruudi kohta ei ole peaaegu mitte midagi teada

55-aastane Cage elab Las Vegases, mis on Nevada osariigi suurim linn ja administratiivkeskus.

23. märtsil esitatud avalduses on teise osapoolena kirjas Erika Koike. Tegemist on naisega, kellega Cage on koos alates 2018. aasta aprillist.

Paar on üritanud kõmumeedia tähelepanu alt välja jääda ja selle tõttu ei ole Koikest just palju teada. Arvatakse, et ta on kuulsuste meikar.

Cage ja Koike võimaliku pulmapäeva kohta puuduvad andmed, kuid vastavat Nevada seadustele saavad avalduse esitanud abielluda ühe aasta jooksul.

Cage on varem olnud kolm korda abielus. Ta eksnaised on näitlejanna Patricia Arquette ning lauljad Lisa Marie Presley ja Alice Kim.

Nicolas Cage 2013 FOTO: Alberto E. Rodriguez / AFP/Scanpix