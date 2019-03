Galerii: müstilise Enigma esimene Tallinna kontsert läks täismajale

Sakslase Michael Cretu juhitav projekt on üle maailma müünud rohkem kui 70 miljonit albumit ning seda on pärjatud rohkem kui 100 plaatina nominatsiooniga. Enigma külastas Eestit esimest korda.

Saksa produtsent Michael Cretu lõi Enigma 1990. aastal. Projekt lummas oma ainulaadse ja ikoonilise kõlaga miljoneid kuulajaid. Erinevate muusikastiilide, gregooriuse koraali, etniliste psalmide, kirikukellade ja orelite kokku sobitamisel loodud lugudel on väga eriline, atmosfääriline ja kohati isegi psühhedeelne kõla.

Albumite tohutu müügiedu ja salapärasus on Enigmast teinud viimaste aastakümnete ühe populaarseima ja müstilisema muusikalise projekti. Enigma edu on inspireerinud paljusid artiste ja produtsente, sealhulgas bändi Gregorian, kelle kaasaegsed pop- ja rokklaulud sisaldavad endas gregooriuse koraali elemente.