Pildid ja video: hispaanlannade seas kogub populaarsust amet, mis nõuab väga head noakäsitsemise oskust

Need singilõikajad on kokandusmaailma rokkstaarid, töötades tipprestoranides, pulmades, riiklikel vastuvõttudel ja seltskonnasündmustel, kirjutab mtv.fi.

Enmik neist singilõikajatest on mehed, kuid juba on ka naisi, kes on sel alal kuulsaks saanud.

Kuivatatud ibeeria singi lõikamine nõuab harjutamist, mitme tehnika õppimist ja oskusi. Singilõikajate eesmärgiks on lõigata võimalikult õhuke, peaaegu läbipaistev singiviil, mida tõstetakse taldrikule näpitsatega.

«Et cortador’ist saaks meister, peab ta lõikamisse panema oma nägemuse ja tunded, tegema sellest kunsti,» kirjeldas selle ala üks edukamaid, Florencio Sanchidrian.

Ta on superstaar, kes on lõiganud siniki näiteks Hollywoodi staaridele Robert de Nirole ja Al Pacinole, paavst Johannes Paulus II ja USA presidendile Barack Obamale.

Sanchidriani sõnul võib ühe singilõikamisega teenida üle 3000 euro, tema kõige kallim lõikamine oli 3500 eurot.

Raquel Acosta on Hispaanias üks väheseid naisi, kes on elukutseline singilõikaja ja naiste seas teerajaja sel alal.

Ta on reklaaminud ibeeria kuivatatud sinki ja selle lõikamist Berliinis, Pariisis, Marseilles' ja Londonis ning osalenud Hispaanias mitmetel singilõikamise võistlustel, saades kõrgeid kohti.

«Hispaania keeles ei olnud varem sõna «cortadora». Kui seda guugeldada, siis näitab fotosid, millel on näha nuge, millega sinki lõigatakse,» selgitas Acosta.

Acosta andmetel on maailmas naiste seas tipptasemel ibeeria singi lõikajaid 5 – 10. Tema on üks neist, tal on Instagramis üle 11 000 jälgija.

«Naised peavad väga palju pingutama ja õppima, et sel meestekesksel alal läbi lüüa. Need naised, kes seda suudavad on väga head lõikajad,» tõdes selle ala ekspertide hulka kuuluv Manuel Pradas.

Pradase sõnul oli ibeeria singi lõikamine aastakümneid ühesugune ja cortador’i amet oli meeste pärusmaa.

2000. aasta saabudes tulid muutused, tulid uute tehniliste oskustega lõikajad, kes tegid lõikamisest etenduse, keskendudes tööks vajalike tarvikute demonstreerimisele ja visuaalsele poolele.