Video: valge naine elas 70 aastat teadmisega, et ta on afroameeriklane

Verda Byrd sai 2013. aastal teada, et ta on adopteeritud ja ta asus otsima oma bioloogilisi vanemaid, saades teada, et nad olid valged, kirjutab dailymail.co.uk.

Tüdruku adopteeris Kansases Newtonis elanud heal järjel afroameeriklastest paar, Ray ja Edwinna Wagner ning selle tõttu arvas praegu 75-aastane naine aastakümneid, et ka tema on afroameeriklane. Uued vanemad andsid talle nimeks Verda Ann Wagner ja ta kasvas üles nende ainsa lapsena.

«Minu adoptiivema Edwinna Wagner ei paljastanud mulle lapsepõlves, et olen adopteeritud, et ta tegi seda alles oma elu lõpul, 2013. aastal. Otsisin infot oma pärisvanemate kohta ja ma ei uskunud, mida nägin fotol, nad mõlemad olid täiesti valgenahalised,» sõnas ameeriklanna.

Byrd on olnud kaks korda abielus ja tal on tütar. Ta kirjutas oma avastusest, et on valgenahaline, elulooraamatu «Seventy Years of Blackness» (70 aastat tumedust).