Prints Harry ei suhtle enam sõbraga, kes peab Meghanit «kahtlase minevikuga naiseks»

Põhjus on selles, et Inskip soovitas Harryl mitte abielluda ameeriklannast näitlejanna Meghan Markle’iga, keda see mees peab «kahtlase minevikuga naiseks», teatab news.com.au.

Prints Harry ja Meghan Markle abiellusid 19. mail 2018 Windsori lossi St. George’i kabelis ning pulmakülaliste seas oli ka Tom Inskip oma naise Laraga, kuid nüüd on Harry ja Tom üksteisest kaugenenud.

Tom ja Lara Inskip 19. mail 2018 prints Harry ja Meghan Markle'i pulmas FOTO: Ian West / PA Wire/PA Images/Scanpix

«Tom oli ka pärast pulma Meghani suhtes väga kriitiline ja ta selgitas Harryle, mis Meghani juures valesti on. Tomi arvates on Meghan tõusik, kellel jääb puudu nii haridusest, haritusest, kommetest kui ilust. Lisaks on Meghan Harryst mõned aastad vanem. See loomulikult vihastas Harryt,» lausus kuningakoja allikas.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan 11. märtsil 2019 Londonis Kanada majas tähistamas rahvaste ühenduse päeva FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Kuningakoja allika teatel andis prints Harry oma abilistele ja nõunikele käsu Inskipi ta sõprade nimekirjast eemaldada. Harry loobus käimast Inskipi korraldatud pidudel ja sündmustel.

Inskip oli Meghani teemal vestelnud ka Harry venna, prints Williamiga ja kaks meest olid samal seisukohal: Harry teeb suure vea, kui abiellub Meghaniga, kes on pärit teisest riigist ja kelle arusaamad on kummalised.

Prints Harry ja pankurina töötava Tom Inskipi sõprus sai alguse eliitkoolis Etonis kui nad olid teismelised.

Harry oli 2017. aastal Inskipi pulmas Jamaical ta isamees. Harryl oli seal Meghan kaasas ja Inskip ei vaadanud sellele just hea pilguga.

Kinnitamata andemetel ei meeldi Meganile ka Inskip ja seega on nende kahe «sümpaatia» vastastikune. Megan oli soovitanud oma mehel pärast nende abiellumist hakata sõpruskonda piirama ja arvata välja need, kes võivad nende abielule halvasti mõjuda.

«Harry on pidanud loobuma veel mitmest sõbrast, kellega ta käis koos koolis ja oli oma pidutsemiste ajajärgul. Kuigi Tom Inskip on õnnelikult oma naise Laraga abielus, peab Meghan teda siiski ohtlikuks. Võimalik, et ta kardab Tomi, kuna see mees võib tõesti teada midagi räpast ta mineviku kohta,» teatas Harry lähikonda kuuluv isik.

Harry pidi loobuma veel ühest sõbrast, avalike suhete juhina töötavast Astrid Harbordist, keda Meghan peab enda jaoks ohtlikuks. Väidetavalt kardab Meghan, et see naine võib tema ja ta mehe vahele kiilu lüüa.

37-aastane Sussexi hertsoginna Meghan, kes peaks oma esimese lapse sünnitama aprilli lõpul, ei ole oma töötajate seas just populaarne. Alates kuninglikku perre abiellumisest, on paljud seal varem töötanud inimesed lahkunud ja uustulnukast hertsoginna on saanud mitu hüüdnime, millest mõned on üsna solvavad.