Video: naine süüdistab apokalüptilist tulnuksekti selles, et ta oma mehe maha lasi

Rogers jätkas, et ta elukaaslane Mineo kaotas pärast sektist lahkumist eluisu ja ühel õhtul kui nad baarist koju jõudsid, palus mees end maha lasta.

Naine tulistaski meest, kes sai surma. Rogers helistas siis politseisse öeldes, et ta mehel oli relv ja mees käskis seda kasutada.

Rogersi sõnul arvas ta, et relv ei olnud laetud ja ta ei tahtunud tulistada, kuid prokuröride sõnul teadis naine täpselt, mida ta tegi ning tal oli võimalus olukord lahendada ilma relva kasutamata.

Politseiuurija Steven Williams sõnas, et Rogers oli teadlik oma mehe vastuoludest sektiga ja ka sellest, et mees ei näinud oma elul ilma sektikaaslasteta mõtet. Politsei sõnul oleks naine pidanud mehe vaimsest seisundist võimudele teada andma.

«Mu mees oli sekti mõju all ja selle tõttu tahtis end tappa. Mitte mina ei ole tema surmas süüdi, vaid see sekt, mis tegeles ajupesuga. Selles sektis on tulnukaid, kes hävitavad inimesi, tehes seda ka Stephen Mineoga,» sõnas Rogers enda kaitseks.