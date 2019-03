Video: Evelin Ilves selgitab, miks valis just Rohelised ning mida poliitikas ära teha loodab

Ilves rääkis, et on poliitikasse astumisele pikalt mõelnud. «Kolm aastat olen seda munakest munenud ja pole olnud lihtne, aga lõpuks ma ikkagi otsustasin. Mis oli minu jaoks kõige keerulisem selle juures, oli see, et kas teha otsus südame või mõistuse järgi, kas olla pragmaatiline või minna oma missiooni järgides poliitikasse ja ma valisin viimase. Ma ei teinud otsust, mis oleks n-ö kasulik diil, vaid otsustasin selle kasuks, mida päriselt tahan ajada,» selgitas Ilves, miks valis just Rohelised.

«Viimaste aastate jooksul, kui ma olen oma tuttavate ja päris professionaalsete poliitikaanalüütikutega arutanud seda, kas minu järgmine samm võiks olla minna poliitikasse, siis viimased kaks aastat on mulle kolmest suust öeldud, et kui tahad midagi kohe ära teha, vali Keskerakond. Ja kui sul on pikk plaan, siis võid minna mõne väiksega ja aidata üles ehitada midagi uut,» rääkis Ilves «Radaris».

Rohelistega liitumine ei tule aga Ilvese jaoks tühjalt kohalt. «Minu liitumine Rohelistega on väga minulik samm, see ei anna mulle mingit garantiid kohe kuskile jõuda. Kui ma oleksin seda tahtnud, oleksin teinud teise valiku. Ma tahan päriselt sisuliselt seda asja ajada,» ütles Ilves.

Ilves tunnistas, et usub missioonipõhisesse poliitikasse, isegi kui see tundub sinisilmne. «Mul on rohelised silmad,» ütles ta.

Ilves võttis Rohelistega ise ühendust, mitte ei saanud neilt kutset. «Ma olen viimase aasta jooksul vaikselt läbi töötanud kõikide parteide programmid ja mind väga selgelt kõnetasid Rohelised, Elurikkuse erakond ja Eesti 200,» selgitas vastne poliitik oma eeltööd.

«Rohelised on Eestis küll pisikesed ja nende hääl on nõrk ja noor, kuid Euroopas on nad n-ö ekstreemsete parteide kõrval kõige kiiremini kasvav jõud ja Euroopa parlamendis on nad väga suur jõud, nii et ma arvan, et Rohelistel on väga palju potentsiaali. Ma arvan, et see, mida nemad ajavad, on meie kõigi jaoks tähtis,» rääkis Ilves.

Üle oma varju endine esileedi hüpata ei kavatse. «Mina lähen rääkima nendel teemadel, mis minu jaoks on tuttavad ja selged: peateemaks saab toit, puhas toit, kohalik toit, ja lisaained, millega tegelikult praegu Euroopa parlament pidevalt tegeleb,» rääkis Ilves.

Ilves kinnitas, et peibutuspart ta ei ole. «Selleks ma pole ennast küll kunagi pidanud ja arvan, et pole ka põhjust pidada. Ma lähen täpselt nende teemadega edasi, millega ma olen elu aeg tegelenud,» ütles ta.

Ilves tutvustas saates ka oma poliitilisi vaateid. «See, mis mulle Roheliste juures meeldib, on see, et nad ei asu parem-vasak-skaalal kuskil konkreetses kohas. Sotsiaalsete garantiide ja inimõiguste mõttes on nad nagu vasakpoolsed, peavad neid väga oluliseks, samas kui rääkida ettevõtlusest, siis nad on innovatsioonimeelsed, võiks öelda justkui parempoolsed. Mina hindan täpselt neid samu asju,» rääkis ta.

«Kui inimene tahab midagi teha ükskõik mis alal, siis pole kunagi hilja,» usub Ilves.

Ilvese sõnul on tema kuvand hoidev ja emalik. «Minu olek on selline, et tahan kaitsta ja sülle võtta. Praegu on kogu Eesti keskkonna ja looduse mõttes mul kaitsmise soov, mulle tundub, et me teeme haiget talle ja nii ka endale sellega,» rääkis ta.

Ilves ei arva, et poliitika teda tohutult muudab. «Mina ei muutu kellekski teiseks. Minu üks trumpe on see, et ma olen elu jooksul erinevates rollides jäänud iseendaks ja ausaks ning olen seda ka edaspidi. Minus on see lust väga selgelt olemas ja ma loodan, et see ei kao ka poliitikas,» ütles endine presidendiproua.

Kuigi Toomas Hendrik Ilves oli samuti europarlamendi liige, pole eksabikaasad Evelini otsust omavahel arutanud. «Ma ei ole temaga arutanud seda ja ta pole mulle nõu andnud,» ütles Evelin saates.