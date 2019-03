260 aasta pikkuse karistuse saanud pedofiil minestas kohtus

Parameedikud turgutasid mehe teadvusele, et ta kuuleks, mida kohtunikul talle öelda on.

Ülemus teatas leiust politseile ja andis ka mehe nutitelefoni neile. Uurimisel ilmnes, et mehel on 7800 fotot, millel on näha teda lapsi seksuaalselt ära kasutamas ja 370 lapspornovideot. 135 fotol ja 65 videol on näha väikelapsi.