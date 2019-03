Pildid ja video: Norras leiti georadari abil tähtsa viikingi viimane puhkepaik

Pealinnast Oslost 100 kilomeetri kaugusel asuvast Borreparkenist on varem leitud mitmeid viikingitega seostatavaid igapäevaesemeid, teatab afp.com.

«Uurisime ala georadari abil ja see näitas laevakujulist objekti. Samuti on maastikus viiteid, et kunagi kõrgus laeva kohal kalme,» teatas Vestfoldi kultuuripärandi ameti juht Terje Gansum.