Venemaal kaotas töö ujumistrikoos poseerinud õpetaja

38-aastane Tatjana Kuvšinnikova ei osanud oodata, et ta foto tekitab skandaali ja kool vallandab ta viidates «alastifoto» postitamisega halva eeskuju andmisele, teatab iltalehti.fi.

Kuvšinnikovat on fotol näha sportlikus ujumistrikoos, tal on kaelas kolm medalit ja käes diplom. Pildi juures on tekst: «Pionerskoje järvel toimunud võistluse järgselt 27. jaanuaril 2019».