Sussexi hertsoginna poolvennast saab varsti kodutu?

The Suni teatel üürivad 52-aastane Thomas Markle Jr ja ta kihlatu, 37-aastane Darlene Blount Oregonis Grants Passis maja, kuid kuna nad ei ole juba pikka aega üüri maksnud, siis ootab neid väljatõstmine ja neist võivad saada kodutud.

Majaomanik Paul Walter pöördus saamata üüri, mida on 4420 dollarit (3889 eurot), tõttu kohtu poole ja kohus langetas otsuse, et Markle Jr ja Blount peavad 5. aprillil pärast keskpäeva kohaliku aja järgi välja kolima.

Majaomaniku sõnul on Markle Jr laisk mees, kes ei viitsi tööd teha ning teda on saatnud pidevad skandaalid, mida ta on üritanud kõmumeediale raha eest müüa.

Sussexi hertsoginna poolvend ja ta naine kolisid Grants Passis asuvasse majja üks aasta tagasi. Varem elasid nad seal lähedal jahimajas, mida nad samuti üürisid.

Thomas Markle Jr sõnul on ta viimasel ajal üüri maksmisega hiljaks jäänud, kuid see ei tähenda, et ta ei maksa.

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Marke Jr elu meediasse jõuab. Varem on see mees ja tema naine olnud politsei vaateväljas koduvägivalla ja alkoholi liigse tarbimise tõttu. Politsei on neid mitmel korral lühiajaliselt kinni pidanud ning ühel korral jõudis paari suhtevägivald kohtusse.

Samuti on nad kogunud kuulsust kommentaaride tõttu, mis puudutavad Sussexi hertsoginnat.

Prints Harry ja Sussexi hertsoginna Meghan 11. märtsil 2019 Londonis Kanada majas tähistamas rahvaste ühenduse päeva FOTO: POOL New / REUTERS/Scanpix

Nii Thomas Markle Jr kui ka Meghan Markle’i isa Thomas Markle ja poolõde Samantha Markle peavad Meghanit tõusikuks, kes peab end neist paremaks.

Nad on meedias mitmel korral esinenud sõnavõttudega, mis ei ole Meghanile ega prints Harryle meeldinud ning selle tõttu on Meghan lõpetanud nendega suhtlemise. Küll aga suhtleb Sussexi hertsoginna oma ema, joogaõpetaja Doria Raglandiga, kes elab Los Angeleses.

Sussexi hertsoginna ja ta sugulaste suhted halvenesid möödunud aasta mais, kuna ta ei kutsunud neid pulma. Prints harry ja hertsoginna Meghani esimene laps peaks sündima aprilli lõpul.