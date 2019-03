Vandenõuteoreetik tahab, et Elon Musk tooks Kuult ära tulnukate kosmoselaeva tehnoloogia

Ta on veendunud, et kosmosetehnoloogiat arendavatel teadlastel ja ärimeestel on sellest laevast palju õppida, kuna selles on informatsiooni ja tehnoloogiat, mida meie planeedil ei leidu.

Waring on arvamusel, et kui inimesed tõesti tahavad lennata meie planeedist ja Kuust kaugemale, siis tuleks USA NASAl ja teistel kosmoseorganisatsioonidel huvituda maavälistest lennumasinatest.

«Toon võrdluse meie eluga. Tahame aina paremaid nutitelefone ja kui telefon on aegunud, siis ostame uue. Sama võib kehtida ka tulnukate kosmoselaevade kohta. Uus mudel on parem ja efektiivsem kui vana,» selgitas Waring.

Waring on varem öelnud, et Kuul on tulnukate baas, kuid see asub pinnases ja selle tõttu ei ole näha, mida maavälised olendid seal teevad. Teoreetiku andmetel asub see baas Kuu Zeemani kraatris.