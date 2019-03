Video: lusikaväänaja Uri Geller kutsub britte Brexiti ärahoidmiseks kasutama massitelepaatiat

Tel Avivis elaval Gelleril on ka Ühendkuningriigi kodakondsus, ta elas varem Lõuna-Inglismaal Maidenheadis, mis oli May valimisringkond, teatab reuters.com.

Briti peaminister Theresa May 12. märtsil 2019 parlamendis

Geller kutsus britte üles tegema kaks korda päevas koos temaga massitelepaatiat, mille abil Brexit ära hoida. See telepaatia oleks suunatud Mayle, et ta annaks käsu Brexiti asjus uus referendum korraldada.

«Võimalik, et olen hiljaks jäänud, kuid ma panen mängu kõik oma paranormaalsed võimed, kuna olen mures, et May viib Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ära,» lausus mentalist.