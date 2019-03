Instagrami megabeibel oli kohtumine «Donald Trumpiga»

USA president Donald Trump oli eelmisel aastal skandaal, kui väisas kohut pornostaar Stormy Danielsiga. Kuigi Trump püüdis seda kinnimätsimisega varjata, siis sai peagi avalikuks, et ta magas pornostaariga.

Toochi Kashil oli kohtumine Donlad Trumpiga FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

Seda fakti püüdis enda kasuks ära kasutada ka Instagramis tegutsev megabeib, kes kannab nime Toochi Kash. Naine teatas Instagram Storys, et tal on kohting Donlad Trumpiga, kes on kohe-kohe tema juurde jõudmas. Tema nime valesti kirjutades püüdis naine vältida kõikvõimalikke seaduslikke sanktsioone, mis tema poole võis tulla.

Küll aga ütleb ta tema nime välja videos ja lisab, et on temaga juba Interneti vahendusel pool aastat rääkinud. Lisaks sellele on video juures ka väike Donald Trumpi nägusid tegev logo.

Kui külaline ukse taha jõudis, siis sai ilmsiks, et tegu ei ole USA riigipea vaid tugevalt tätoveeritud mehega, kes kandis Donald Trumpi maski.

Donlad Trump isiklikult FOTO: Kuvatõmmis Instagramist

See aga Toochi Kashi sugugi ei heidutanud ning mehega läks asjaks. Umbes kaks päeva oli naise Instagramis üleval ka pilt, kus ta sinistes stringides seljaga kaamera poole kummardab ja tema nägu on Donlad Trumpi süles. Mida naine seal teeb, näha ei ole. Praeguseks on pilt eemaldatud.