Naised tunnevad rõõmu esimese pluss-suuruses Victoria's Secreti ingli üle... ainult et ta pole üldse pluss-suuruses!?

Victoria's Secret teatas möödunud nädalal sotsiaalmeedias, et nende brändi uusimaks ingliks sai 25-aastane Barbara Palvin, kes liitub nüüdsest rodu teiste eliitmodellidega. Kuna Victoria's Secreti inglid on kuulsad ebainimliku ilu ja kõhna figuuri poolest, on pesubränd nüüd kiita saanud, et võtsid oma ridadesse «volüümikama» modelli, vahendab Mirror.