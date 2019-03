Video: fitnessikaunitar Egle Eller-Nabi näitab, kuidas paari kuuga rannavorm kätte saada

Eller-Nabi kinnitas, et veel pole hilja suveks treenima hakata, kuid selgitas, et ainult trennist ei piisa: rolli mängivad ka toitumine, uni ja stressitase.

Eller-Nabi sõnul on märtsi keskpaigast saati trennis rohkem rahvast käinud – eks see ikka ole nii, et suveks hakatakse valmistuma alles paar kuud varem.