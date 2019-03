Apellatsioonikohus vabastas süüdi mõistetud mehed, kuna «naine oli vägistamiseks liiga inetu»

Ancona apellatsioonikohtu kolm naiskohtunikku langetasid 2017. aastal meestele vabastava otsuse naise foto ja selle põhjal, et üks kohtu alla antud meestest kasutas naise kohta hüüdnime Viiking. Sellise nime all oli see mees oma mobiiltelefonis salvestanud selle naise mobiiltelefoninumbri.

«Nende kohtunike sõnum oli, et ei vägistata neid, kes nende arvates on inetud. Nad tahtsid jätta muljet, et vägistajad käitusid õigesti ja ohver on valetaja,» lisas ohvri advokaat Cinzia Molinaro.