Pildid ja video: Eestis käis staarkoreograaf Nika Kljun, kes on koostööd teinud nii Beyonce, Bieberi kui ka Spearsiga!

Lisaks Justin Bieberile ja Britney Spearsile on Nika Kljun koostööd teinud ka Beyonce, Jennifer Lopezi, Pitbulli, Ne-Yo, Jason DeRulo, One Directioni, Cher Lloydi, Donna Summeri, Matt Pokora, Chopstick Brothersi ja paljude teistega.

Samuti on Nika üles astunud suurtes teleshowdes nagu MTV Video Music Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards ning Young Hollywood Awards. Lisaks on ta teinud live-etteasteid saadetes America’s Got Talent, Dancing with the Stars, The Voice, ja X-Factor (USA, UK, Prantsusmaa).