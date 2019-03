Video: Lady Gaga kallim on Jeremy Renner, mitte Bradley Cooper?

Lauljanna Lady Gaga lükkas pärast 24. veebruari Oscari-gala sensuaalset esinemist ümber jutud, et tal on näitleja Bradley Cooperiga midagi susisemas, kuid sellest hoolimata levivad kõlakad, et Lady Gagal ja Cooperil tekkis filmi «A Star Is Born» võtetel salasuhe.