Pildid ja video: milline muusika annab juustule parima maitse ja lõhna?

Laagerdunud juustuks oli emmental, mida on Berni kantonis Emmenthali orus toodetud umbes 800 aastat.

Katses pandi mitu emmentali juustukera laagerduma puidust kasti ning muusika suunati nii, et juustukerad oleksid kogu aeg muusika sees.

Juustud said «kuulata» klassikat, rokki, elektroonilist, tekno- ja hiphopmuusikat.

Paladeks olid Öökuninganna aaria Wolfgang Amadeus Mozarti ooperist «Võluflööt», Led Zeppelini «Stairways to Heaven», Yellow «Monolith», Vrili «UV» ja A Tribe Called Questi «We’ve Got».

Berni kunstiülikool on ka varem kohalike elanike ettepanekutel katseid teinud ja sel aastal valiti Beat Wampfleri muusikaline juustukatse.

Wampfler on elukutselt loomaarst, kelle hobiks on juustutegemine.

Amatöörjuustuvalmistaja arvas, et juustuvalmistamises kasutatavaid baktereid ei mõjuta ainult niiskus, temperatuur ja toitained, vaid ka erinevad helid, kaas aarvatud ultraheli.

Varasemast on teada, et ultraheli toimel tekib vedelikus akustiline kavitatsioon. Selle puhuk vedeliku voolamise pidevus katkeb ja tekivad tühimikud. See teadusharu kannab nime sonokeemia.