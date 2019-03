Arvustus ja galerii: Saksa hevimasin tegi Rock Cafes uut ja vana

«Hungry And Angry» (näljane ja vihane)

If you're looking for something (kui sa otsid midagi)

And you're thinking of nothing (ja sa ei mõtle mitte millestki)

If you think you're somebody (kui sa arvad, et oled keegi)

One day you'll be lucky (ühel päeval oled õnnelik)

High and dry (kuival ja hädas)

Hungry eyes (näljased silmad)

Read my lips (loe mu huultelt)

Sunken ships (uppunud laevad)

We are hungry and angry (me oleme näljased ja vihased)

We are hungry for you (me oleme näljased sinu järele)

We are hungry and angry (me oleme näljased ja vihased)

Hungry and angry for you (näljased ja vihased sinu järele)

Hey you bastard (hei, tõbras)

Hey you slime (hei, limukas)

Hey you monster (hei, koletis)

You'll be mine (sa saad minu omaks)

So I think you're a nothing (nii et ma arvan, et sa oled mitte keegi)

You mean nothing to me (sa ei tähenda mulle midagi)

So you try to be someone? (nii et sa üritad olla keegi?)

Think you'll be lucky? (arvad, et sul veab?)