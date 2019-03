Video: «Troonide mängu» staari käis surm nuusutamas

32-aastase Clarke’i sõnul tekkis tal haigus siis, kui ta oli saanud selles sarjas kandva rolli ja esimese hooaja võtted olid lõppenud, teatab dailymail.co.uk.

«Just siis, kui minu lapsepõlveunistused hakkasid täituma, oleksin ma võinud surra. Ma ei ole varem sellest rääkinud, sest see oli minu jaoks raske aeg,» sõnas näitlejanna väljaandele The New Yorker antud intervjuus.

Clarkel tekkis esimene ajuaneurüsm ajal, mil ta oli võitlustreeningul ning ootamatu haigushoo tõttu tekkis tal tugev peavalu, iiveldus ja uimasus. Staari meenutuse kohaselt roomas ta garderoobi.

«Mingi sisemine hääl ütles mulle, et põhjus on minu ajus ja mind viidi haiglasse kontrolli,» meenutas staar.

Siis 24-aastasele näitlejale tehtud magnetresonantstomograafia näitas, et tal on ajuarteri aneurüsm, millega kaasnes ajuverejooks.

Emilia Clarke 2018 Emmy auhindade galal FOTO: Faye Sadou/MPI/Capital Pictures / FS/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Sellises olukorras võib tekkida ajuhalvatus ja kolmandik selle all kannatanutest sureb.

Clarke oli haiglas ravil, kannatades tugevate peavalude käes ja kui need muutusid talutamtuks, palus ta eutanaasiat.

Näitlejanna kartis, et kaotab haiguse tõttu rääkimisvõime ja ta näitlekarjäär, mis põhineb keelel ja suhtlemisel, saab ootamatu lõpu.

Clarke’ile tehti ajuoperatsioon ja pärast seda oli ta rääkimine raskendatud. Ta suutis pärast operatsiooni öelda vaid seosetuid sõnu.

Näitleja sai teise ajuaneurüsmi haiglas olles ja teda opereeriti veel.

Pärast «Troonide mängu» esimest hooaega andsid näitlejad, kaasa arvatud Clarke palju intervjuusid. Näitlejanna sõnul olid tal ikka aegajalt peavalud ja ilma morfiinita ei oleks ta suutnud intervjuusid anda.

«Ma ei teadnud, kas näen järgmist päeva. Mind tabasid paanikahood, kuid ma lootsin, et saan terveks,» meenutas staar.

«Troonide mängu» kolmanda hooaja võtete järgselt oli Clarke'il New Yorgis ta tegelase Daenerys Targaryeni rõivastes fotosessioon, kuid siis lasi ta igaks juhuks taas teha magnetresonantsuuringu.

Emilia Clarke «Troonide mängus» Daenerys Targaryenina FOTO: / AP/Scanpix

See näitas, et ta vajab uut ajuoperatsiooni. Talle tehtigi see, kuid see ebaõnnestus ja ta pidi veelkord operatsioonile minema.

Clarke oli New Yorgi haiglas mitu kuud arvates, et ta näitlejakarjääri ja «Troonide mänguga» on lõpp.

«Ma olin mustas augus ja arvasin, et lõpp on lähedal. Lõpuks hakkas tervis siiski paranema ja ma sain endale öelda, et mind käsi surm nuusutamas, kuid kaasa ei võtnud,» sõnas näitlejanna intervjuus.

Emilia Clarke sõnul on nüüdseks temaga kõik korras ja ta on terve, seda näitas ka «Troonide mängu» kaheksanda hooaja võtete eelselt tehtud aju-uuring.

Clarke võttis kontakti ajuaneurüsmi all kannatajaid ühendava organisatsiooniga, saades üheks nende eestkõnelejaks.

Aneurüsm on veresoone, antud juhul ajuarteri seina nõrgenemisest ja vererõhu survest tingitud arteri paikne kotjas laiend. Seda ravitakse kirurgilisel teel.