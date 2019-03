Erik Orgu kismast: kaalun Palja Porgandi laimu tõttu kohtuteed

Erik Orgu ja Merilin Taimre tüli sai alguse Brigitte-Susanne Hundi blogipostitusest, kus Brigitte uuris Orgult, mida ta arvab Paljast Porganist ja tema paastumisest.



Orgu seadis Taimre teadmised kahtluse alla: «Ta ei ole toitumisnõustaja ega liikumisnõustaja, samuti ei ole tal laiapõhjalisi kogemusi ega teadmisi, seega kuulake oma ala professionaalne nagu näiteks mina.» Viimaks andis mees Paljale Porgandile soovituse, et ta võiks oma blogis kirjutada vaid meigist.



Merilin Taimre andis toitumisnõustajale vastulöögi kirjutades oma blogis, et Orgu toitumiskava on «näljakava», millega võtavad inimesed pikas perspektiivis hoopiski juurde. Või kui soovivad heas vormis püsida, tuleb neil jäädagi dieeditama ja toitumiskavadele toetuma, väidab Taimre. Ta viitab muuhulgas Erik Orgu juhendatud telesaatele «Kaalul on rohkem kui elu», milles suure kehakaaluga kimpus olnud osalejad on pärast saadet kaalukamad, kui enne Orgu toitumis-ja treeningprogrammis osalemist. Viimaks viitab naine, et Orgu teenus on puhtalt rahateenimise eesmärgil üles ehitatud.



Toitumisnõustaja Orgu sõnul on Palja Porgandi väidete puhul tegemist laimuga. «Kaalun kohtuteed,» kinnitab ta Elu24le. Ning lisab, et Porgandi soovitused seoses paastuga on tõsine teema, mille kohta on laekunud lausa kirju murelikelt vanematelt, kelle lapsed on blogist saadud nõuannete tõttu paastunud ja kiirabis lõpetanud.