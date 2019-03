Poiss ei uskunud, et Harry on prints, sest tal ei olnud krooni peas

Üks algklassis käiv poiss ei uskunud, et Harry on tõeline prints, sest tal ei olnud krooni peas ja poiss ütles seda Harryle, teatab msn.com.

Õpetaja Philomena Frattura sõnul oli üks ta õpilastest küsinud, et millal tuleb õige prints Harry ja kui poisile öeldi, et Harry on kohal, ei uskunud ta seda.

«Makinnitan, et olen prints. Käisin isegi enne siiatulekut juuksuris, et kenam välja näha,» jätkas Harry.

Tegemist ei olnud esimese korraga, mil väikelapsed ei uskunud, et Harry on prints.

«Mul on olnud mitu juhust lastega, kes ei uskunud, et olen prints. Lapsed on alati küsinud, et kus on minu kroon, mõõk ja karusnahkne mantel,» sõnas prints Harry 2016. aastal antud intervjuus.