15-aastane printsess saab tulevikus positsiooni, mida Norras ei ole naistel olnud üle 600 aasta

Printsess Ingrid, kes sündis 21. jaanuaril 2004 Oslos Rikshospitaletis, on kroonprints Haakoni ja kroonprintsess Mette-Mariti esimene ühine laps, teatab aftonbladet.se.

Ta oli Taani kuninga Valdemar IV Atterdagi (umbes 1320 – 24. oktoober 1375) tütar. See kuningas ei suutnud hoida enda käes Taani valdusi Eestis ja müüs need pärast 1343. aasta jüriöö ülestõusu Saksa ordule, saades maade eest umbes neli tonni hõbedat.

Taanil ja Eestil ei ole säilinud sellist sidet nagu on Taanil ja Rootsil, sest mõlemas riigis on seni kuninglikud suguvõsad.

Rootsi kroonprintsess Victoria on üks printsess Ingridi ristivanematest ning printsess Ingrid oli Victoria ja ta mehe, prints Danieli pulmas pruutneitsiks.

Selle aasta alguses 15-aastaseks saanud Ingridile on kuninglik pere andnud üha rohkem esindusülesandeid ni ng ta on saatnud oma vanemaid vastuvõttudel.

«On tähtis, et ta oskas rääkida ja kirjutada väga heas inglise keeles. Veel õpib ta prantsuse ja saksa keelt, sest ka need on tähtsad,» selgitas Norra õukonna pressiesndaja Marianne Hagen.