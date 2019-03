Kas Edvard Munchi kuulsal teosel «Karje» oleva inimkuju tegevust on valesti mõistetud?

«Näitame Munchi kuulsa teose graafilisi variante ja on selgelt näha, et kujutatud isik ei karjata ise, vaid kuuleb karjatust,» selgitas Briti muuseumi kuraator Giulia Bartrum.

Bartrumi sõnul selgitab see lause, et pildil olev tegelane kuuleb looduse karjet.

«Munch tundis, kuidas loodus temaga suhtles ja millist mõju see talle avaldas. Ta üritas oma teoses seda emotsiooni ja hetke edasi anda. On arvatud, et pildil on Munch kujutanud ennast karjatamas, tegelikult on ta end jäädvustanud kuulmas loodushelisid, mis talle sügavat mõju avaldasid,» lisas kuraator.