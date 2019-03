Video: Austraalia rannalt leitud suurt surnud kala peeti laevavrakiks

Asjatundjate hinnangul oli tegemist kuukalaga (Mola mola), keda tavaliselt Austraalia vetes ei leidu. See kala on lühikese kehaga ja lapik.

Lõuna-Austraalia loodusmuuseumi ekspertide hinnangul on see kala ligi kahe meetri pikkune. Kuukalad võivad kasvada rohkem kui kolmemeetriseks ja nende uimede ulatus võib olla üle nelja meetri.

Lõuna-Austraalia looduspargid jagasid Grzelaki postitatud fotot lisades, et kuukala on maailma suurim luukala ja võib kaaluda rohkem kui keskmine sõiduauto.

Zooloog Ralph Fosteri arvates võis see kala kaotada elu mõne jahiga kokkupõrkel ning lained kandsid ta surnukeha randa. 2018. aastast on teada juhtum, milles Rolex Sydney Hobart purjetamisvõistlusel jäi ühe jahi teele kuukala, kuid siis sai vigastada jaht, mitte kala.

Kuukalad toituvad planktonist ja meduusidest ning see kala võib tulla üsna ranna lähedale kui seal on palju meduuse. Kuukala on oma ingliskeelse nime sunfish saanud selle järgi, et talle meeldib end enne sukeldumist päikese käes end soojendada.