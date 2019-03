Õed Hadidid võtsid kasutusele uue kuuma aksessuaari, mis lööb kirjandusõpetajatel silmad särama

Õed Hadidid, kes on vaieldamatult maailma tuntumate modellide seas, on viimasel ajal piltidele jäänud raamat näpus, vahendab New York Post.

Modellid Bella Hadid ja Gigi Hadid veebruaris Pariisi moenädalal. FOTO: SIPA/Scanpix

Bella loeb parasjagu USA ulme- ja õudusulmekirjaniku Stephen Kingi 560-leheküljelist põnevikku «The Outsider», mida on kasutanud Pariisi moenädala ajal lennujaamas isegi kõmupiltnike tõrjumiseks.

Vanem õde Gigi on aga «natuke intellektuaalsema maitsega», märgib Vogue, ning kannab kaasas prantsuse filosoofi ja eksistentsialisti Albert Camus' romaani «Võõras», mis on soovitusliku kirjanduse nimekirjas ka Eesti koolides.

Raamatukandmist on omal ajal praktiseerinud ka Shakira, kes hoidis käes Nicholas Kristofi raamatut «Half the Sky Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide». FOTO: Buzzfoto/Scanpix

Nagu tõelistele supermodellidele kombeks, on uued «arukad» aksessuaarid riietega suurepäraselt kokku sobitatud: kirsipunaste kaantega «Outsideri» raamat sobib näiteks ilusti sama tooni Louis Vuittoni käekotiga. Bella on oma tavalised «meeleheitlikult» trendikad hilbud visanud kapinurka ning asendanud hallide ülikondadega, et targa naise outfit ikka täielik oleks.