Video: USA esipoiss Barron Trump on nüüd ametlikult teismeline

Fox News teatel jagas USA esileedi, 48-aastane Melania Trump poja sünnipäeva puhul sotsiaalmeedias fotot.

«Palju õnne BWT (Barron William Trump),» kirjutas proua Trump oma pojale. Pildil on näha õhupallidest 1 ja 3, mis on viide Barroni vanusele.

72-aastasel Donald Trumpil on viis last. Barron on Donald ja Melania Trumpi ainus laps. Trump andis presidendivande 20. jaanuaril 2017, asudes kohe Valgesse Majja elama, kuid Barron ja Melania saabusid sinna alles 2017. aasta juunis kui Barronil algas koolis suvevaheaeg.

Ivanka Trump ja Ivanka mees Jared Kushner, esiplaanil Donald Trump. FOTO: Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix

Barronil on neli vanemat poolõde ja –venda. Donald Jr, Ivanka ja Ericu ema on Ivana Trump, kes oli Donald Trumpi esimene abikaasa. Tiffany Trumpi ema on Trumpi teine naine Marla Maples.

President Trumpi lastest vanimal, Donald Jr on viis, Ivanka Trumpil kolm ja Eric Trumpil kaks last. Tiffany Trumpil veel lapsi ei ole.

Donald Jr läks 2018. aastal oma naisest Vanessa Trumpist lahku ja ta uueks kaaslaseks on kaks korda lahutatud Kimberly Guilfoyle, kellel on mitu last. Üks ta poegadest on Barron Trumpi vanune.

Valges Majas on ka varem lapsi olnud. Eelmise USA presidendi Barack Obama ja ta naise Michelle Obama tütar Malia oli 11-aastane ja tütar Natasha «Sasha» kaheksa-aastane, kui pere 2009 Valgesse Majja kolis.

USA demokraatide presidendivalimiste favoriit Barack Obama (paremal) koos perega oma toetajate ees 2008 FOTO: AFP / Scanpix.

Bill ja Hillary Clintoni tütar Chelsea Clinton oli 13-aastane kui ta isa Bill Clinton 1993 presidendiks sai.