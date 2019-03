104-aastane naine nautis enda arreteerimist

104-aastase Anne Brokenbow teatel on ta kogu oma elu olnud seadusekuulekas ja politseiga ei ole tal tegemist olnud, teatab msn.com.

«Tahan kogeda «kurjategijaks» olemist. Minu suurimaks sooviks on, et mind arreteeritakse. Olen juba 104-aastane, kuid ma ei ole seni sedausega pahuksisse läinud,» kirjutas naine oma soovide nimekirjas.

Brokenbow teatel on tal pikk nimekiri ajadest, mida ta oma elus veel teha tahab ning arreteerimine ja käerauad olid ühed.

Käerauad. Pilt on illustreeriv

Brokenbowl on diagnoositud dementsus, kuid tal on ka selgemaid hetki.

Naise pere teatel on ta olnud eakatekodus kümme kuud ja talle meeldib omavanuste seltsis olla. Brokenbowl on mitu last ja lapselast, kes teda vaatamas käivad ja talle helistavad.