Video: supermodell Carmen Kass ei kavatse kunagi modellitööd lõpetada

Kuigi Kass on nüüd ka ettevõtja, pole ta modellitööd unustanud. «Eks ma töötan ikka, nii palju kui pakkumisi on ja endal tahtmist on, töötan ikka edasi. Mul on alati olnud selline idee, et ma ei pane seda ametit kunagi maha, ma ei lõpeta seda ära. Modell võib ju olla igas vanuses ja loomulikult on erinevad aspektid sellest ärist, aga see ei tähenda, et seda ei saa teha,» rääkis Kass, kes tähistas sügisel 40. aasta juubelit.