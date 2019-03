Ajaloo kõige rajum muusikafestival tuleb jälle

1969. aastal toimunud legendaarne hipifestival Woodstock, mida kogunes vaatama üle 400 000 inimese, tähistab tänavu 50. sünnipäeva. Festivali, mis olevat muutnud rokkmuusika ajalugu, üritati tagasi tuua ka kümne aasta eest, 40. sünnipäeval, kuid tol korral tulutult. Nüüd on aga kuupäevad paigas ja esinejad valitud.

Festivali peaesinejate seas on Miley Cyrus, Halsey, Jay-Z, Imagine Dragons jpt, kolme päeva peale kokku üle 80 artisti. Esimesel õhtul esinev Cyrus on öelnud, et kavatseb kaks järgmist päeva festivali täiel rinnal nautida. Üritus toimub 16.–18. augustil Watkins Gleni külas New Yorgis, umbes 250 kilomeetri kaugusel esialgse ürituse toimumispaigast.

Fännid on tõstnud kisa, et kui esialgne festival oli rokiüritus, ei erine Woodstock 50 kuidagi paljudest teistest suvistest popifestivalidest. Rokkbändidest esinevad tänavusel üritusel näiteks The Killers, Robert Plant and the Sensational Space Shifters, Greta Van Fleet, The Black Keys, Rival Sons.

Märkimisväärne on ka see, et rokkbänd Santana, mis esines Woodstocki festivalil 1969. aastal, astub üles ka tänavu, ehkki mitte päris samas koosseisus.

Legendaarne Woodstocki festival toimus New Yorgis Catskilli mägedes asuvas piimafarmis 1969. aasta 15.–18. augustil ning seda reklaamiti kui «kolme päeva täis rahu ja muusikat».