Lameda Maa teoreetikud plaanivad seilata Antarktikasse, et tõestada meie planeedi lamedust

FEICi asutaja, ameeriklane Robbie Davidson on veendunud, et meie planeeti ümbritseb jäine müür, mis ümara Maa kaartidel on kujutatud maailmajaona, mis kannab nime Antarktika.

«Tegemist on väga kõrge jäämüüriga, üle mille ei saa nii lihtsalt ronida. Kuu ja Päike liiguvad meie planeedi kohal, olles väga kõrgel. Oleme veendunud, et elame kinnises süsteemis, meie peal on kuppel ja selle tõttu ei saa ka jäiselt müürilt üle ääre kukkuda,» sõnas Davidson.

Lameda Maa teoreetikud on seisukohal, et meie planeet on lame

«Maa on lame ja NASA väited, et meie planeet on ümar, on juurdunud vale. Teatud jõududele on kasulik hoida inimesi teadmatuses. Miks ei ole seilamisel ega lendamisel näha Maa kumerust? Sest seda lihtsalt ei ole. Tegelikkuses on planeet lame. Võtke või jätke, kuid me elame «taldrikul»,» teatasid FEICi esindajad.