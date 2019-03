«Troonide mängu» Kit Harington: Jon Snow võttis osa minust ja ma pidin selle tagasi saama

Selle sarja viimase hooaja võtted lõppesid möödunud aasta oktoobris ning nii mõnigi seal üles astunud näitleja sõnas pärast võtete lõppu, et need olid kurnavad, kuid samas meeldejäävad.

Hiljuti teatas seal ühte peategelast Jon Snowd mängiv 32-aastane inglane Kit Harington, et ta oli juba kuuendal hooajal vaimselt kurnatud ja vajas taastumiseks abi.

Haringtoni sõnul oli kaheksa aastat kestunud sarja tegemine mõnikord närvesööv ja väsitav ning eraelu jaoks jäi üsna vähe aega. Sellest hoolimata abiellus Harington 23. juunil 2018. aastal kaasnäitleja Rose Lesliega, kes selles sarjas kehastas metslast Ygritte'i.

Kit Harington ja Rose Leslie abiellusid 23. juunil 2018 FOTO: Jane Barlow / AP/Scanpix

«Ma ei väida, et midagi meeldivat ja lõbusat ei olnudki. Oli küll ja palju, kuid keerulised hetked jäävad rohkem meelde. Pidin kandma kogu aeg raskeid rõivaid, ei ole just lihtne pidevalt vaip seljas ringi käia. Oli ka muud rasket atribuutikat, näiteks relvad,» teatas näitleja viitega, et ta karusnahk oli tegelikult võltskarusnahksest vaibast tehtud.

Haringtoni sõnul kaotas ta võtetel osa iseendast ja tema sees tekkis segadus, sest ta ei saanud aru, mis on päriselt tema ja mis kuulub ta tegelase Jon Snow juurde.

«Osa minu identiteedist oli kuhugi kadunud. Teadsin, et pärismina on kaheksa aasta jooksul muutunud, kuid ma olin Jon Snow lõksus. Kui ma kostüümi viimast korda seljast võtsin, oli tunne nagu oleksin endalt koorinud ühe kihi nahka, seda nii vaimselt kui füüsiliselt. See oli väga emotsionaalne moment. Ma jätsin midagi seljataha ja maha, kuid pidin astuma samme, et oma mina taas leida,» selgitas staar.

Haringtoni sõnul oli ta vaimselt «mustas augus» kui sari keerles enamjaolt ümber tema tegelase Jon Snow.

Kit Harington Jon Snowna «Troonide mängu» seitsmendal hooajal FOTO: Macall B. Polay / AP/Scanpix

«Eriti rasked olid minu jaoks stseenid, kus Snow sureb ja siis taas ellu ärkab. Mulle ei meeldinud, et kogu tants käis järsku selle tegelase ümber. Teadsin, et minust on saanud niiöelda mägironija, kellelt oodatakse tippu jõudmist ja kes ei tohi kedagi alt vedada. See tekitas minus hirmu ja kõhedust,» selgitas näitleja viitega kuuendale hooajale.

Ta lisas, et Snow tuli surmast tagasi, kuid tema näitlejana maksis emotsionaalselt selle eest väga kõrget hinda.

«Mind peeti suureks staariks ja arvati, et olen üks õnnelikumaid inimesi. Enda sees olin aga ebakindel ja ma ei teadnud, kuidas mu õlgadele pandud koormaga toime tulla, sest surve oli tohutu. Tundsin end haavatvana ja pidin kellegagi sellest rääkima. Nii hakkasingi käima terapeudi juures,» selgitas Harington.

Hoolimata mõningatest raskustest on Harington tänulik «Troonide mängus» ülesastumise ja Jon Snow rolli eest, kuna need aitasid teda nii inimese kui näitlejana edasi areneda.

«Ma ei ole lihtsalt tuntud nägu seriaalist. Olen professionaalne näitleja, kes andis endast parima ja see on väga hea tunne,» nentis staar.