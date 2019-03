Vältimatu tõsiasi, mis tabab kõiki naisi 33. eluaastast

Kristuse ikka jõudnud naised võtavad oma emadelt üle nende harjumusi, maitse-eelistusi ning suhtumist. Näiteks võtavad selles eas naised sõna samadel teemadel, mis on omane siiani nende emadele. 33ndast eluaastast osalevad naised sarnastes huviringides ja isegi vaatavas samu telesaateid, mida nende emadki.



Eriti sarnaseks oma emadega muutuvad need naised, kes on kolmekümnendates saanud esmakordselt emaks.



Samuti muutuvad mehed isade sarnaseks. See juhtub alates 34. eluaastast. Selles eas meestele hakkab aina enam meeldima muusika, mis nende isadele ja samuti võetakse üle oma isade poliitilisi eelistusi.



Lisaks vanematele sarnanevale käitumismustrile, muutume me kolmekümnendatest alates ka välimuselt oma vanemate sarnaseks.