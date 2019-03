Puerto Rico iluduskuninganna saadeti mehe mõrva tellimise eest eluks ajaks trellide taha

Jõukas ärimees Angahn kaotas palgatud tapja käe läbi elu 2005. aasta septembris Puerto Ricos San Juani ühes eeslinnas, teatab msn.com.

Naine põgenes pärast mehe surma Euroopasse, elades Itaalias ja Hispaanias, kuid ta tabati 2015, toodi sünnimaale tagasi ja anti 2018 kohtu alla.

Aurea Vazquez Rijos ei võtnud nüüd kohtus abikaasa tapmise plaanimist omaks. Naine nähvas eksmehe isale, 80-aastasele Abraham Anhangile, et loodetavalt on ta nüüd õnnelik, kuna tema,Aurea Vazquez Rijos on kohtu all.

Eakas mees soovitas naisel suu kinni panna.

Kohtuniku sõnul ei ole Puerto Ricos selle naise eluaegseks vangistamiseks sobivat vanglat ja selle tõttu viiakse ta USAsse Texasesse Fort Worthi naistevanglasse.

Kohtus ilmnes, et Puerto Rico võimude eest end Euroopas peites sai ta kaks last ja kolmanda lase sünnitas ta vanglas eeluurimise ajal.

Politseiuurijate teatel oli 32-aastane kanadalane kinnisvaraärimees ja mängude tarkvaralooja, olles miljonär.

Prokuröri sõnul olid Aurea Vazquez Rijos ja ta abikaasa abielus pool aastat, kuid siis tahtis mees lahutust, kuna naine oli tema arvates rahalaristaja ja tahtis ainult tema raha.

Adam Anhang FOTO: facebook.com

Vazquez Rijos palkas siis restoranitöötaja, kes pakkus palgamõrvateenust ja ta lubas mehele kolm miljonit dollarit. Tapmine pidi välja paistma nagu kallaletung, mille käigus viidi ka mehe rahakott ja kallis kell.

Kuna Vazquez Rijos oli rünnaku ajal oma mehega koos ja sai kergelt kannatada, siis ei osanud politsei naist kuriteoga seostada ega teda selles kahtlustada.

Siis ilmnes anonüümne tunnistaja, kelle teatel Anhangi pussitati mitu korda, kuid naist mitte. Naine ütles ründajale, et see talle kergeid kehavigastusi tekitaks.

Politsei kahtlustas alguses ärimehe ründamises seda pealtnägijat ja kohus mõistis ta süüdi. Süütu mees oli vanglas kaheksa kuud, kuid siis käivitas Puerto Rico politsei uue uurimise, kuna Euroopas elav naine tahtis kohtu kaudu saada oma mehe vara, mis läks mehe vanematele.

Kohtunik Rosa Emilia Rodriguez sõnas, et kurjategija sai oma karistuse ja tapetud mehe pere õigluse.

Lisaks Aurea Vazquez Rijosele said eluaegse vanglakaristuse naise õde Marcia Vazquez Rijos ja õe endine kallim Jose Ferrer Sosa, kes aitasid Aureal võimude eest end varjata.

Aurea Vazquez Rijose poolt palgatud Alex Pabon Coloni mõistis kohus juba kümme aastat tagasi Kanada ärimehe Anhangi mõrvas süüdi ja ta sai pika vanglakaristuse. Kuna ta on võimudega koostööd teinud, siis võib see lüheneda.

Ohvri isa ütles ajakirjanikele, et sellele naisele eluaegse vangistuse määramine aitab neil juhtunut seljataha jätta, kuid samas teeb talle haiget see, et ta poeg suri noorena ja enne teda.

«Oma lapse kaotust ei saa mitte kunagi unustada,» lausus isa Abraham Anhang.

Vazquez Rijos võitis aastaid tagasi teismeliste Miss Puerto Rico Petite võistluse ja oli mõnda aega ka modell.

Aurea Vazquez Rijos kohtus FOTO: Carlos Giusti / AP/scanpix

Kui Vazquez Rijos ja Anhang abiellusid sõlmis mees abieluvaralepingu, et kui nad lahutava või Anhagn sureb, saab naine väikese summa. Ülejäänud Anhangi varast, mis oli 24 miljonit dollarit, läheb tema perele.

Anhang seeniori arvates oli see ebavõrdne abielu algusest peale määratud hukule.

«Ma sain kohe aru, et see naine on vaid raha peal väljas. Ta kolis koos oma suguvõsaga meie villasse ja ma pidin välja kolima. Nende ahnusel ei olnud piire ja nii pidigi minu poeg elu kaotama. Ta oli neile surnuna väärtuslikum kui elusana, kuid nad jäid ikkagi kõigest ilma,» sõnas tapetud mehe isa ajakirjanikele.