Hiinlane maksis tuvide «Lewis Hamiltoni» eest rekordsumma

63-aastase mehe sõnul saab Armandot pidada võidulendamistuvide Lewis Hamiltoniks, sest ta on osav, kiire ja väga hästi orienteeruv, kirjutab msn.com.

Verschoot viitas sellega vormel-1 Mercedese meeskonna britist piloodile Hamiltonile, kes on mitmekordne maailmameister.

Lewis Hamilton 17. märtsil 2019 vormel-1 Austraalia osavõistlusel Melbourne'is FOTO: XPB / XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Tuvide võidulennutamine on hiinlaste seas populaarne ning Armando saigi endale uue kodu ja võistluspaiga Hiinas.

«Mitu hiinlast teadsid, et mulle kuulub meisterlendamise tuvi Armando. Nad käisid peale, et ma ta ära müüksin, sest tegemist on võitjaga,» sõnas belglane.

Võidulendamistuvide internetioksjon kestis kaks nädalat ja Verschoot pani Armando seal müüki.

Võidulendamistuvid Hiinas Pekingis 2017 enne võistlust FOTO: Muyu Xu / REUTERS/Scanpix

XDDPO varjunime all esinenud isik pakkus selle tuvi eest 100 000 eurot, Champ Team pakkus 2000 eurot rohkem.

Oksjon lõppes 17. märtsil ja siis jäi lõplikuks pakkumiseks 1 252 000 eurot, mille tegi hiinlasest kinnivaraärimees Xing Wei.

Xing Wei ostis ka 2017. aastal oksjonilt Verschooti tuvi, kes kannab nime Nadine, käies tema eest välja 400 000 eurot.

Võidulendamistuvid Belgias Brüsselis 2017 oksjonil FOTO: Francois Lenoir / Reuters/Scanpix

Verschoot, kes on endine tapamajatööline, hakkas võidulendamistuvidega tegelema pärast pensionile jäämist. Belglase sõnul on tal 500 tuvi, kelle kõigi nime ta teab peast.

«Tegelen kümme tundi päevas tuvidega ja kaks tundi administreerimisega. Mu tööpäevad on 12-tunnised. Olen õnnelik inimene, sest minu töö ja hobi kattuvad. Teenin nüüd kahe nädalaga rohkem kui 40 aastaga tapamajas töötades,» lausus tuvikasvataja.

Verschooti sõnul oli ta lindude seas «kirsiks tordil» Armando, kes oli 2017 ja 2018 Belgia ning 2018 Euroopa tuvide võidulendamise meister.

«Ostsin selle tuvi, kui ta oli noor ja teda tuli treenda võidulendajaks. Sain ta käitumisest ja olekust aru, et ta on tulevane meister,» teatas belglane enne oksjonit.

Ta lisas, et viieaastasel Armandol, kes on oma «sportlaskarjääri» tipus, on ebatavaline orientatsioonivõime ja ta oskab lennul tuult hästi ärakasutada.

Kuna hiinlastest ärimeeste seas on tuvide võidulendamisega tegelemine aina populaarsemaks muutunud, on nad hakanud sagedamini oksjoniltelt tuvisid ostma. Selle tõttu on võidulendamistuvide hinnad viimastel aastatel kerkinud.

Võidulendamistuvide start 2012 Ühendkuningriigis Yorkshire'is FOTO: Nigel Roddis / REUTERS/Scanpix

Kuna konkurents on sellel alal tihe, tuleb ette ka petmisi.

Möödunud aastal määras Hiina kohus kolme aasta pikkuse vanglakaristuse kahele ärimehele, kes petsid 2017. aastal Shanghai 750 kilkomeetrisel lennuvõistlusel, viies oma tuvid kiirrongiga õigeks ajaks paika, kus oli finiš ja nende tuvid said võidu.