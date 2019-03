Video: araablased arvasid taevas auku nähes, et tulnukad tulid neid külastama

Meteoroloogi videot näinud kommenteerisid, et jääb mulje, nagu oleks Allah visanud järve kivi ja augu tekitanud. Osa aga arvas, et tegemist oli tulnukate kosmoselaeva tekitatud auguga ja maavälised olendid on kohal, et inimkonnaga, eelkõige araablastega kontakti võtta.