Pildid ja video: suurt õitsemist jäädvustanud mooniselfitajad tekitasid mooniõuduse

Möödunud nädalalõpul saabus sinna üle 50 000 loodushuvilise, tekitades osariikide vahelisel 15. kiirteel ummikuid ja ohuolukordi, rääkimata osade lillede äratallamisest, teatab theguardian.com.

17. märtsil oli asi nii hull, et Walker Canyon, kus moone õitseb väga tihedalt, tuli selfitajatele sulgeda, et nad lilleilu ei hävitaks.

USAs Lõuna-Californias on suur kevadõitsemine, mis meelitab kohale palju huvitatuid FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Kohalikud elanikud kommenteerisid Twitteris, et #superbloom’ ist (suur õitsemine) sai kiiresti #poppynightmare (mooniõudus).

«Möödunud nädalalõpp oli nagu õudusunenägu. Siia saabunud turistid ummistasid ja tallasid kõike, mida said. See pani meie kogukonna kannatuse proovile,» kirjutasid Lake Elisnore’i linna elanikud sotsiaalmeedias.

«Mooniõuduses» süüdistatakse osaliselt sotsiaalmeediat, kus on tuhandeid fotosid moonidest. Need meelitasid kohale kümneid tuhandeid inimesi, kes kritiseerijate sõnul ei nautinud ilusat vaatepilti, vaid oma fotoagaruses-ogaruses hävitasid lillepõldu.

Lake Elsinore'i linnapea Steve Manos postitas enda tehtud fotosid ja videoid lillepõldudest lootes, et need annavad seal nähtavast piisava ülevaate, et lillepildistajad langetavad otsuse mitte kohale sõita.

Lake Elsinore’i elanik Kristin Burrows sõnas, et ta ei olnud varem näinud seal korraga niipalju turiste.

«Eelmine suur mooniõitseng oli kaks aastat tagasi ja siis küll nii palju huvilisi ei olnud. Samas nüüdne õitseng on ulatuslikum ja seda kajastatakse rohkem, sellest ka suur huvi. Kuid inimesed peaksid aru saama, et oma hooletu käitumisega hävitavad nad looduse ilu,» sõnas ameeriklanna.

Burrows ja ta abikaasa tahtsid sõita 17. märtsil oma töökoha nädalalõpusündmusele, kuid kuna kiirteel olid moonipildistajate autodest ummikud, siis olid nad sunnitud tagasi pöörduma.

Looduskaitsjad andsid agaratele moonijäädvustajatele hoiatuse, et Lõuna-Californias on hakanud lõgismaod talveunest ärkama ja muutunud aktiivseks. Need maod võivad moonide uudistajaid ohuks pidada ja neid rünnata.

Lõgismadu. Pilt on illustreeriv FOTO: Michael D. Kern /Scanpix

Praeguseks on teada vähemalt kahest lõgismaorünnakust, millest ühes sai inimene raskelt kannatada ja vajas meditsiiniabi.

Lõuna-California suured lilleõitsengud tekitavad peaaegu igal aastal sealsetele väikelinnadele probleeme.

Näiteks 2017. aastal lõppesid Borrego Springsis lillepildistajate tulva tõttu hotellikohad, kütus, toit ja pudelivesi.