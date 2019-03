VAATAME JA VÕRDLEME: sotsiaalmeedia kõverpeegel - kuulsad instakaunitarid pole kaugeltki nii saledad ja siledad, kui fotodelt paistab!

A post shared by surgery/photoshop/drama (@exposingcelebsurgery) on Jan 2, 2019 at 7:36am PST

Samas nentis ta, et ilukohenduste tegemises pole midagi halba, ent staarid võiksid siiski neid ka tunnistada. «Ma arvan, et nad ei mõista, kui palju nad sellega inimestele liiga teevad, kui nad seda ei tunnista ja väidavad, et kõik on naturaalne või päritud emalt,» lisas juutuuber.

Sidni Tomson, eesti juutuuber

Sidni Tomson. FOTO: Sidni Tomson/ Instagram

Mida sa sellisest kultuurist arvad?

Ma saan aru, miks inimesed tunnevad, et nad peavad ennast kuidagi moonutama, et paremad välja näha. Minu arust pisimuudatused on täiesti okei. Ma teen seda ise ka. Punni eemaldamine näost ei ole mingi probleem. Probleemsed on need, kes enda välimust täielikult muudavad.

Mis sa arvad, kuidas see noorte enesehinnangule mõjub?

Ma leian end tihti Instagramist imetlemas teisi piitspeenikesi inimesi fotodel. Mõtlemas, miks mina selline välja ei näe. Samamoodi mõjub see ka kõigile teistele.

See annab noortele ja ka vanematele inimestele vale arusaama sellest, mis on ilus. Üldsegi on minu arvates igal pool inimeste välimusele liiga suur rõhk pandud.

Tegelik ilu peitub inimese iseloomus ja veel eriti selles, kuidas ta teisi inimesi kohtleb. Juustune jutt, ma tean, aga nii see on. Sellel sixpackil ei ole mingit vahet, kui inimene iseloomult kole on.

Kas selliseid kontosid (@beauty.false) on sotsiaalmeediasse vaja?

Kindlasti on! See näitab «tavainimestele», et kõik mida sa netis näed, ei ole reaalsus. Tooksin siia näiteks Victoria Villigi lühifilmi «Sotsiaalmeedia on nagu kaitseklaas». Me paneme endast üles ainult neid pilte, kus me endi arvates kõige paremad välja näeme ja kus me edastame ainult parimaid hetki.

Kontod, mis näitavad, et Kylie Jenner polegi nii peenikese pihaga panevad meid aru saama, et enda võrdlemine Instagrami pildiga on täiesti mõttetu.

Kas sa arvad, et selline piltide ilustamine on okei ja sellest ei peaks suurt numbrit tegema?

Ma arvan, et pisimuutused on okei. Ma teen neid ise ka. Vistriku eemaldamine, või naha ühtlaseks tegemine on minu arvates täiesti fine. Samamoodi hindan ma inimesi, kes võib-olla teevad ka suuremaid muudatusi, aga räägivad sellest avalikult. Küll aga tunnen ma, et suure numbri tegemine on vägagi vajalik, kui inimesed lähevad töötlemisega eksteemsustesse.

Kui palju sa ise oma pilte tuunid? Kas oled nõus avaldama mõne äppi?

Filtreid lisan ma küll, aga otseseid muudatusi oma füüsilisele välimusele ma väga midagi ei tee. Vahel harva kindlasti, aga selliseid pisemaid. FaceTune on see kõigi lemmik - minu ka.