Kui «Troonide mängu» näitlejale öeldi need kolm sõna, siis oli ta tegelane määratud hukule

Kui võtta arvesse selle sarja suurt hukkunute arvu, siis näitlejate jaoks ei ole olnud see stabiilne töö, teatab news.com.au.

Kuue hooaja jooksul on elu kaotanud tuhandeid massisteenides osalejaid ja 108 põhitegelast.

Briti näitleja Jacob Anderson, kes kehastab eliitsõdalastest-eunuhhide hulka kuuluvat Grey Wormi (Hall Uss), oli veendunud, et tema kehastatav sõdalane hukub viiendal hooajal, kuid ta ei teadnud täpset hetke, sest seda ei avalikustatud talle võtete alguses.

«Troonide mängu» tegelane Grey Worm, keda kehastab Jacob Anderson FOTO: twitter.com

«Tegijad jagasid stsenaariumi näitlejatele kätte kahes osas. Pidin ootama nädalaid saamaks teada, kas minu kehastatav tegelane sureb. Võttepaiga kujunduse eest vasutajad lohutasid mind, et minu tapmissteen tuleb väga autentne. Nad ütlesid, et näha on isegi minu «äraraiutud jäset», mis loomulikult oli protees ja võltsverd,» meenutas britist näitleja.

Näitleja selgitas, et kui režissöör või stsenarist ütleb näitlejale «go to prosthetics» (proteeside osakonda minek), siis on kindel, et tegelane sureb.

«Kui mulle seda öeldi, siis jooksis minu selga mööda külm jutt alla. Sain aru, et mu tegelane tapetakse,» lisas näitleja.

Režissöör muutis siiski viimasel hetkel stsenaariumit ja lasi Grey Wormi asemel surra Ser Barriston Selmyl, keda kehastas Ian McElhinney.

Kui Grey Worm oleks siis surnud, ei oleks olnud armustseene tema ja Missandei vahel, keda mängib briti näitleja Nathalie Emmanuel. Need kaks tegelast armatsesid hoolimata asjaolust, et sõdalane oli kastreeritud.

«Troonide mängu» tegelane Missandei, keda kehastab Nathalie Emmanuel FOTO: twitter.com

«Troonide mängu» enamik seksistseene on vägivaldsed ja intsestlikud, kuid Grey Wormi ja Missandei vahel toimunu oli erand.

«Olen kuulnud, et kuna mu tegelane on kastraat, siis ei oleks ta pidanud naiste vastu midagi tundma. Arvan, et nende kahe tegelase vahel oli seksist midagi enamat, see oli armastus,» selgitas Anderson.

Anderson on mänginud Grey Wormi 3. – 7. hooajani ja arvatavalt näeb teda ka kaheksandal hooajal.

«Troonide mängu» viimane, kaheksas hooaeg algab HBOs 14. aprillil ja Foxis 15. aprillil.