Pildid: briti noorim piloot on 16-aastane Ellie Carter

Ebrey teatel on Carter nutikas noor naine, kellel on piloodi süda ja kes õpib kiiresti.

EasyJeti andmetel on maailmas praegu umbes 20 naispilooti, 99 protsent pilootidest on mehed.

«Lendamine on minu elu sisu, ma armastan seda. Minu eesmärgiks on end sel alal pidevalt täiendada, et saada nooremast kaaspiloodiks vanemkapteniks. Loodan, et olen inspiratsiooniks neile naistele, kes tahavad saada piloodiks, kuid on seni endas kahelnud, sest piloodiametit peetakse meeste pärusmaaks,» sõnas noor naine.