Helsingi loomaaias elab kohalik «Arnold Schwarzenegger»

34-aastasele fotograafile Santeri Oksasele jäi loomaaeda külastades silma, kuidas see ahv pumpas oma lihaseid ja ta jäädvustas looma tegevuse, postitades pildid hiljem sotsiaalmeediasse, teatab msn.com.

See valgepea saki sai ülemaailma kuulsaks, kuna mitmed tuntud väljaanded avaldasid temast loo ja fotod.

«See oli erakordne vaatepilt, ma ei ole varem näinud, kuidas ahv treenib. Igatahes jäi mulje, nagu ta treeniks kulturismivõistluseks. See ahv on vist nagu kohalik Arnold Schwarzenegger,» arvas soomlane, viidates tuntud kulturistile, näitlejale ja poliitikule.

Ta lisas, et teised samas aedikus olnud ahvid olid selle musklimehe kõrval väikesed ja kõhnad.

Oksase sõnul oli see muskliahv emane, sellele viitab ta näovärv.

Valgepea saki isased ja emased on eristatavad selle järgi, et isastel on näoosa valge, emastel helepruun.