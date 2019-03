J.K. Rowling teatas, et Harry Potteri lugudest tuntud võlurite vahel oli intensiivne geisuhe

Rowling on varem öelnud, et Harry Potteri lugudest tuttav vana võlur Albus Dumbledore oli Grindelwaldist sügavalt sisse võetud, ent nüüd kinnitas, et romantilised tunded olid vastastikused, vahendab noorte kultuuriväljaanne Complex.

Michael Gambon Albus Dumbledore'ina filmis «Harry Potter ja tulepeeker». FOTO: Warner Bros. Entertainment/Robert Grant/Scanpix

Rowling on nüüd suu lahti teinud seoses filmi «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd» DVD ja Blu-ray ilmumisega. «Nende suhe oli uskumatult intensiivne. See oli kirglik ning see oli armusuhe,» rääkis kirjanik Dumbledore'i ja Grindelwaldi kohta.

«Aga nagu igas suhtes, olenemata sellest, kas see on gei- või heterosuhe või midagi kolmandat, ei tea kunagi, mida teine osapool tunneb. Sa ei saagi teada, saad vaid uskuda, et tead,» ütles Rowling.

Johnny Depp mängis Gellert Grindelwaldi filmis «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd». FOTO: Capital Pictures / Scanpix

«Nii et ma ei ole nende suhte seksuaalsest küljest niivõrd huvitatud - kuigi ma usun, et nende suhtes on ka seksuaalne dimensioon olemas - kuivõrd mulle pakuvad huvi tunded, mida nad teineteise vastu tundsid. See on inimsuhete juures alati kõige põnevam külg,» rääkis kirjanik.

Harry Potteri raamatute autor J.K. Rowling. FOTO: Andrew Kelly / Reuters / Scanpix

Rowling tunnistas 2007. aastal, et Dumbledore oli gei ning tema armastus lapsepõlvesõbra Grindelwaldi vastu oli ta suurim nõrkus ja tragöödia. 2018. aasta filmis «Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuritööd» siiski võlurite romantilist suhet ei näidatud.

Dumbledore'i ja Grindelwaldi kehastasid filmis vastavalt Jude Law ja megastaar Johnny Depp.

Jude Law mängib «Fantastiliste elukate» filmides Albus Dumbledore'i nooremat versiooni. FOTO: Warner Bros.