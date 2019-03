Evelyn Sepale on valimistejärgne aeg näidanud, kui palju on Eestis ajukahjustusega inimesi

See ei ole ainuke asi, mida ta avastanud on.

«On 2 asja, mida see kaks valimistest möödunud nädalat on peamiselt näidanud ja välja toonud - see, kui palju on kuulmis- ja ajukahjustusega inimesi, ning kui palju on Eestis väga kehva iseloomuga inimesi,» kirjutas Evelyn Sepp Facebooki. «Mõlemad on kurvastavad tõsiasjad,» tõdes endine poliitik.