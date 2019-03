Video: 2000 aasta vanusest hauast leiti «elueliksiiriga» anum, milles olnud jook võis tappa selle nautija

Hiina arheoloogid on ka varem leidnud haudadest riisist ja sorgost valmistatud alkoholi, kuid Luoyangi leid oli eriline. Laboriuuring näitas, et selles oli lisaks riisile ja sorgole veel salpeetrit ja väävlit.

Arheoloogid jõudsid iidsete tekstide alusel järeldusele, et iidses Hiinas oli «elueliksiiri» üheks komponendiks salpeeter ehk kaaliumnitraat.

Iidsetes Hiina imerohtude retseptides on aineid nagu kuld, nefriit, elavhõbe, arseen ja veel mitmeid teisi. Tegemist on ainetega, mis võivad elu võtta, sest need ei ole mõeldud söömiseks-joomiseks.